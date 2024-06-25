В России могут запретить продажу айфонов

В Госдуму внесли законопроект, который может существенно изменить рынок смартфонов и планшетов в России.

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Согласно предложению, продажа этих устройств будет разрешена только при условии предустановленного доступа к российскому магазину приложений RuStore. Этот шаг направлен на усиление независимости российских пользователей от зарубежных технологических корпораций, пишет МК.

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RuStore — это российский магазин приложений, разработанный для устройств на операционной системе Android.

Основная загвоздка нового законопроекта заключается в том, что Apple, компания-производитель iPhone, запрещает установку сторонних магазинов приложений на свои устройства, работающие под управлением операционной системы iOS. Это делает невозможным предустановку RuStore на iPhone и iPad, что, в свою очередь, может привести к запрету их продажи в России.

В депутатской записке к законопроекту подчеркивается, что его принятие не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. Это означает, что все расходы, связанные с реализацией новых требований, будут нести сами производители и продавцы смартфонов и планшетов.

Ранее "СП" писала, что Apple снова стала самой дорогой компанией в мире.