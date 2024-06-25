Polymetal подал заявку на делистинг с Московской биржи

Solidcore Resources (ранее Polymetal) подала заявку на делистинг акций c Московской биржи, сообщила компания. Акционеры, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Московской бирже на акции, торгуемые на Бирже МФЦА (Astana International Exchange, AIX). Причиной решения совета директоров провести делистинг стало попадение площадки под санкции США.

Согласно заявке на делистинг, компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше. Из-за санкций против НРД и других российских депозитариев, акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, также не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. В связи с этим, компания призывает акционеров принять участие в обмене акций на новые, выпущенные на AIX в соотношении одна к одной. Цена продаваемых акций признается равной цене выпускаемых.

“Санкции OFAC против Московской биржи и соответствующие риски продолжения листинга для Solidcore, а также полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным. Кроме того, после продажи российских активов в марте 2024 года у компании нет никакого присутствия в России. В связи с этим менеджмент и совет директоров приняли решение о немедленной подаче заявки на прекращение листинга. Акционеры могут сохранить доступ к организованным торгам и восстановить акционерные права, обменяв свои акции на новые, выпущенные на AIX в рамках действующего предложения об обмене», — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.



Принять участие в обмене могут акционеры, чьи бумаги учитываются российским брокером с местом хранения в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. Акционеры должны быть резидентами РФ и не должны быть объектом санкций США, Евросоюза, Великобритании и ООН. Участие в обмене является добровольным. Однако, после обменявшим акционерам будет восстановлена возможность получения дивидендов.