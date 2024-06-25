Финская компания Gasum не может расторгнуть договор с "Газпром экспортом", но расценивает санкции ЕС как форс-мажор и прекратит закупку СПГ из РФ с 26 июля.
Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
"Санкции ЕС не дают Gasum права расторгнуть контракт между "Газпром экспортом" и Gasum, но представляют собой форс-мажорное обстоятельство, препятствующее закупке или импорту российского СПГ через терминалы, не подключенные к газовой сети. Gasum полностью соблюдает санкции ЕС и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля", - говорится в сообщении.