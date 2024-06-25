Россия ответила на санкции ЕС против отечественных СМИ

Россия в качестве ответной меры на притеснение российских журналистов вводит ограничения на доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ ЕС. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что ограничения вводятся в ответ на принятое Советом ЕС решение о запрете с 25 июня «любой вещательной активности» РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газеты».

«Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», - подчеркнули в пресс-службе.



Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Москва неоднократно предупреждала, что ответит на «политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС», однако в Брюсселе решили «пойти по пути эскалации».

«Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения. В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение», - заверили в министерстве.



Ограничения вводятся в отношении 81 европейского СМИ. В том числе, немецкого издания Spiegel, испанской газеты El País, итальянских La Stampa, La Repubblica, французских Le Monde и Liberation. Также под санкциями оказались Politico и EUobserver.

Ранее ЕС в рамках санкций отозвал лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ.