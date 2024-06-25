Рублевая ликвидность сократилась в мае на 600 млрд рублей

В мае российские финансовые организации продолжили активно наращивать кредитование, отметили в Банке России. На фоне этого общий объем рублевой ликвидности снизился на 600 млрд рублей, до 20,7 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

К ликвидным рублевым активам ЦБ относит денежные средства, требования к регулятору и незаложенное рыночное обеспечение, отметили журналисты.

В пресс-службе пояснили, что в апреле показатель ликвидности вырос на 700 млрд рублей за счет расширения рыночного обеспечения на почти 500 млрд рублей в ломбардном списке — в него были добавлены ипотечные ценные бумаги, выпущенные в декабре 2023 г.

Вместе с тем, заметили в ЦБ, покрытие всех рублевых средств клиентов в целом по сектору остается на уровне, близком к комфортным 20%: 21,8% в мае после 22,3% в апреле.

Граждане РФ стали активнее брать кредиты на фоне грядущего завершения массовой господдержки 1 июля, пояснили в Банке России. Так, выдачи увеличились до 546 млрд рублей после 466 млрд в апреле.

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По данным регулятора, темп роста необеспеченного потребительского кредитования ускорился до 2 с 1,8% в апреле, портфель достиг 14,7 трлн рублей.