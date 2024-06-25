Названа причина отсутствия данных об авиакомпаниях на сайте Росавиации

Специалисты Росавиации занимаются оптимизацией информации о парках судов российских авиаперевозчиков. В связи с этим на официальном сайте могут быть недоступны конкретные цифры по их количеству, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ведомстве отметили, что отсутствие соответствующих данных связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации.

Вместе с тем, перечень отечественных авиакомпаний, список эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен, заметили в Росавиации.

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В пресс-службе напомнили, что многие перевозчики публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах.