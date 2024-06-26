Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ.РФ

Игорь Шувалов переназначен председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.



Решение вступает в силу с момента опубликования документа.

Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с 2018 года - он был назначен председателем Внешэкономбанка еще до его преобразования в госкорпорацию развития. За это время, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, ежегодный объем выданных кредитов и данных гарантий вырос втрое - до более чем 300 млрд рублей. Общий объем активов госкорпорации достигает 7 трлн рублей - 2,5% ВВП России. ВЭБ занимается реализацией нацпроектов, направленных на выполнение майского указа президента РФ.

С 2020 года в периметр ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития, образовавших единую группу. До 2030 года в рамках разрабатываемой стратегии группы ВЭБ.РФ планируется привлечь не менее 30 трлн рублей, нарастив объем активов до 5% ВВП. Задачи группы - развитие инфраструктуры, промышленности, укрепление технологического потенциала.