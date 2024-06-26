Захарова назвала цель санкций США против «Лаборатории Касперского»

Соединенные Штаты санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами, это также часть гибридной войны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях XII Петербургского международного юридического форума.

"Были введены санкции США против "Лаборатории Касперского". Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, часть гибридной войны Вашингтона, - отметила дипломат. - Однако помимо отработки русофобской линии, администрация [президента США Джо] Байдена руководствуется вполне себе понятными корыстными мотивами - американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины. В таких случаях Соединенные Штаты прибегают к любой методологии, к недобросовестной конкуренции, все для них идет в дело".