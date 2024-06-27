IKEA вернется на Украину

IKEA намерена в скором времени вернуться на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Шведская компания уже ведет подготовку к возобновлению работы в стране, сообщает издание.

IKEA приостановила свою деятельность на Украине после февраля 2022 года. Кроме того, компания временно отказалась использовать украинскую древесину в производстве мебели. Тогда в IKEA объяснили свое решение невозможностью проверить материал на легальность.

На прошлой неделе компания «Леруа мерлен» в России объявила о ребрендинге. Сеть сменит название на «Лемана Про». Первые магазины под новой вывеской откроются до конца текущего года. Полное завершение ребрендинга запланировано на 2025-й.

До этого стало известно, во сколько россиянам обойдется меблировка детской комнаты в 2024 году. Минимальная цена за комплект мебели в мае составила порядка 120-150 тыс. рублей.