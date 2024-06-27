ЦБ аннулировал брокерскую лицензию “Эйч-эс-би-си банка”

Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности «Эйч-эс-би-си банка» по заявлению заявлению самой кредитной организации, сообщил регулятор. Соответствующую лицензию кредитная организация получила еще в 2000 году.

В конце мая Экспобанк Игоря Кима закрыл сделку по покупке 100% долей «Эйч-эс-би-си банка» у HSBC Europe B.V. Притом у Экспобанка есть собственная брокерская лицензия.

HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад ушел с розничного рынка в России и последние годы по большей части обслуживал корпоративных клиентов. В апреле 2022 стало известно, что дочерний банк HSBC больше не будет обслуживать новых клиентов в стране, а также планирует сократить свое присутствие в России. Еще в 2022 году HSBС и Экспобанк заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка».

Как ранее писали Frank Media, сделка по продаже российского банка HSBC прошла с рекордным для российского рынка дисконтом.