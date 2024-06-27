ЦБ оштрафовал Т-Банк и банк «Открытие»

Банк России 27 июня вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка (прежнее название — Тинькофф Банк) и банка «Открытие».

Так, в отношении банка «Открытие» вынесено постановление по части 1 статьи 15.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает наказание за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках.

Штраф для должностных лиц может составлять от 20 000 до 30 000 рублей (или дисквалификация на срок до одного года), для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.

Постановление в отношении Т-Банка вынесено по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй».

Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

По обоим постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает.