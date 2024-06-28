Конго обсуждает привлечение компаний из РФ для добычи ископаемых

Конго и Россия обсуждают вопрос привлечения российских фирм для добычи полезных ископаемых. Речь идет о железе, калии, фосфатах, меди, цинке, золоте и алмазах, заявил в беседе с РИА Новости президент республики Дени Сассу-Нгессо.

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Президент республики отметил, что в Конго много разных возможностей. По его словам, российские партнеры смогут «найти здесь свое место». Сассу-Нгессо указал на заинтересованность республики в производстве удобрений. Он сообщил о наличии в стране запасов фосфатов и калия.

Ранее сообщалось, что в Уральском государственном горном университете (УГГУ) было подготовлено проектное решение о добыче полезных ископаемых в карьерах и шахтах, которые были оставлены по причине их затопления.

Специалисты отметили, что в мире около трети всех рудников, открытых за последние полтораста лет, сейчас находятся в таком состоянии. Добычу будут производить с помощью безлюдных технологий, которые основаны на использовании беспилотников, роботизированных систем и алгоритмов искусственного интеллекта.