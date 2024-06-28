Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Годовое собрание акционеров "Роснефти" утвердило финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 июля. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды за 2023 год в 30,77 рубля на акцию, направив на выплату дивидендов 326,1 млрд рублей. Таким образом, суммарные дивиденды за 2023 год составят 59,78 рублей на акцию (38,36 рубля на акцию в 2022 году).

Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 23 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2024 года.

Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров в количестве 11 человек. В него вошли: председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада, управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент - главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро А. Акино, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади, академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов, вице-премьер РФ Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин. Собрание акционеров также утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, приняло решение об избрании ревизионной комиссии в составе 5 человек.

В 2022 году суммарные дивиденды компании с учетом промежуточных составляли 38 рублей 36 копеек, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей (соответствует половине чистой прибыли по стандартам МСФО, составлявшей 813 млрд рублей). В 2023 году чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,267 трлн рублей.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.