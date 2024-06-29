Владельцы пунктов выдачи заказов пожаловались на рост убытков

Выручка пунктов выдачи заказов с 2022 года снизилась в среднем в 1,5 раза, пожаловались владельцы ПВЗ. Об этом сообщает Business FM.

Причин для этого несколько. Во-первых, за последние два года три крупнейших российских маркетплейса значительно ужесточили правила для ПВЗ. В результате штрафы начали съедать от 5% до 20% дохода с каждой точки.

На рентабельность бизнеса также негативно повлияло подорожание аренды помещений. Дополнительное давление оказывает конкуренция. С 2020 года рынок маркетплейсов в России вырос в шесть раз, а с ним увеличилось и число ПВЗ. По разным оценкам, сейчас число открытых пунктов выдачи заказов в стране оценивается в 100-150 тыс. точек.

До этого российские онлайн-ретейлеры призвали регуляторов ограничить право покупателей на получение кешбэка при оформлении возврата товара.

Ранее торговые центры призвали власти уравнять их в правах с маркетплейсами.