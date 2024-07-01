Безвозмездные сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз. Об этом пишут «Известия».

С начала года в российский бюджет поступило 84 миллиарда рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран. В то время как по прогнозу казна должна была получить всего два миллиарда рублей.

При этом, как указывает газета, в июньских поправках к бюджету на 2024 год ожидания по этой статье и вовсе обнулили.

Размер добровольного платежа при выходе с российского рынка составляет 15 процентов от рыночной стоимости активов. Эта комиссия была введена в декабре 2022 года. Без нее сделку не утвердят — это одно из основных условий, чтобы получить разрешение правительственной комиссией по иностранным инвестициям.