Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Приставы в рамках судебного решения передали в доход Российской Федерации акции "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" (Roshen), принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

© Газета.Ru

По его словам, речь идет об акциях акционерного общества "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен". 19 февраля сообщалось, что Октябрьский районный суд Липецка принял решение передать в доход РФ акции "Рошен".

В августе прошлого года сообщалось, что арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с этой кондитерской фабрики. Общество с ограниченной ответственностью "Рошен" 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.