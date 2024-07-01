Состояние российских богачей увеличилось на 28 млрд рублей

За первые шесть месяцев текущего года суммарное состояние богатейших предпринимателей из России продемонстрировало рост на 28,749 миллиарда долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе цены акций организаций, в которых миллиардеры владеют долями. Первую строчку, как и прежде, занимает один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. На второй строчке - совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (+3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьей - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (+3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).

На четвертом месте рейтинга расположился совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон (-1,61 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда долларов), на пятом - основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов (+4,71 миллиарда долларов, до 25,6 миллиарда).

Далее в списке – бизнесмен Алишер Усманов (-1,86 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда), предприниматель Михаил Прохоров (+1,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда), бизнесмен Михаил Фридман (+1,49 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда), предприниматель Дмитрий Рыболовлев (+816 миллионов долларов, до 12,4 миллиарда).

Кого накажут за неуплату НДФЛ

Ранее журнал Forbes cообщил, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 год. Его дивидендный доход составил 177,4 миллиарда рублей.