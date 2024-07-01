Первая МФО подключилась к программе комплексного урегулирования Сбера

Компания «ВебЗайм» стала первой микрофинансовой организацией, которая присоединилась к программе Сбера по комплексному регулированию задолженности, сообщает ТАСС.

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В Сбере отметили, что всего с начала 2024 года Сбер вместе с другими кредиторами комплексно урегулировали 7,4 тыс. проблемных кредитов на сумму 3,3 млрд рублей.

Как отметил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов, сначала к программе присоединялись банки, а затем и коллекторские агентства и микрофинансовые организации.

«Когда возникает сложная финансовая ситуация, требуется единое решение, которое учитывает обязательства перед всеми кредиторами», — сказал Кузнецов.



Напомним, Сбер запустил программу комплексного урегулирования в 2022 году. Благодаря ей клиент может получить поддержку по всем видам займов без ограничений по сумме и регионам.