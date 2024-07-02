Фитнес-сообщество обратилось за помощью к Мишустину

Национальное фитнес-сообщество обратилось за помощью к премьер-министру Михаилу Мишустину, рассказала глава организации Елена Силина.

На имя министра было направлено письмо, которое есть в распоряжении NEWS.ru, с просьбой возместить часть расходов из бюджета с целью предотвратить замедление развития отрасли.

«Для предотвращения замедления развития отрасли предлагаем предусмотреть единоразовое возмещение из федерального бюджета части затрат за I полугодие 2024 года: на оплату арендных платежей для организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, <...> на оплату расходных материалов, <...> на оплату расходов, связанных с техобслуживанием», — говорится в документе.



Авторы письма отмечают, что в фитнес-индустрии зафиксирован рост затрат на расходные материалы в среднем на 30% по России. Кроме того, уточняется в документе, выросли траты на аренду помещений и техническое обслуживание фитнес-клубов в первом полугодии 2024 года. Такие данные национальное сообщество получило из опроса, в котором приняли участие 1020 руководителей спортклубов из 85 российских регионов.

«Уверены, введение данных мер позволит стабилизировать развитие отрасли в период низкого летнего сезона в июне — августе 2024 года за счет компенсации части оборотного капитала», — заключили авторы обращения.



Силина ранее рассказала, что основным сдерживающим фактором для более интенсивного развития фитнес-отрасли является низкая маржинальная прибыль бизнеса. По ее словам, доход в этой сфере на территории РФ в среднем составляет около 8%.