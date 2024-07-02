Популярность российского оборудования у компаний упала до минимума

Российские промышленные предприятия предпочитают закупать оборудование за рубежом, в 2024-м популярность российской техники упала до минимума за все время, в которое оценивался такой параметр. Об этом говорится в июньском бюллетене конъюнктурных опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, на который ссылается «Коммерсантъ».

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Западноевропейское оборудование по-прежнему остается в приоритете, но его востребованность упала с максимума в 78 процентов до 62 процентов. Также до минимума опустилось стремление покупать оборудование из США и Японии, а настоящими бенефициарами стали китайские, турецкие и индийские производители, у которых с 2022 года начался резкий взлет.

По состоянию на апрель 2024 года число желающих покупать технику из дружественных стран увеличилось в 2,5 раза по сравнению с замером 2021 года.

Российское оборудование стабильно готовы покупать половина участников опроса, но запрос на иностранную технику вне зависимости от страны происхождения вырос до рекордных значений.

Таким образом, как отметили авторы бюллетеня, единственным успехом «санкционной войны» с Западом можно считать некоторое снижение популярности западноевропейского оборудования.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает увеличение пошлин на импорт иностранного горного оборудования, в том числе кранов, горнопроходческих, буровых, дробильно-размольных и сортировочных машин, чтобы поддержать отечественное машиностроение.

Представители отрасли выступают против, указывая на необходимость повышения качества техники и уровня сервиса, а также хотя бы проведения опытно-промышленной эксплуатации. Они подчеркивают, что повышение стоимости иностранной техники не приведет к закупке российской, а только повысит себестоимость продукции.