Путин отметил хорошие финансовые результаты «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин похвалил "Газпром нефть" за хорошие финансовые результаты и технологическое развитие.
Речь об этом зашла на встрече главы государства с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым.
"Компания "Газпром нефть" показала хорошие результаты за прошлый год. Объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании - 3,5 трлн рублей. EBITDA 1,3 трлн рублей. Что радует: капитальные вложения - свыше 570 млрд рублей. Глубина переработки сырья рекордная. Вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения", - отметил Путин, начиная встречу.