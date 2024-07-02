Арестованные яхты россиян начали сдавать в аренду

Четыре суперъяхты, построенные для российских заказчиков, стали доступны к аренде. Об этом пишет издание Forbes.

Самая дорогая в этом списке — Flying Fox, которую связывали с владельцем аэропорта «Домодедово» Дмитрием Каменщиком. Неделя аренды этой роскошной яхты обойдется в €4 млн.

Следом идет парусная Black Pearl, побывавшая в центре судебной тяжбы за наследство предпринимателя Олега Бурлакова. Недельный отдых на ней стоит €1,2 млн.

Также на летний сезон сдаются ранее принадлежавшая экс-совладельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому мегаяхта Axioma (€660 тыс. за неделю) и строившаяся как судно поддержки для нее My Bro (€300 тыс. за неделю).

Накануне стало известно, как изменилось состояние российских миллиардеров с начала года. За шесть месяцев они стали богаче еще на $28,7 млрд.