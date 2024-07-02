Суд оштрафовал Twitch за запрещенный контент

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать американский видеостриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда пишет ТАСС.

© globallookpress

Суд признал Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

«Назначить организации наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», - говорится в решении суда.



Ранее стриминговый сервис был оштрафован на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Также Twitch был оштрафован на семь миллионов рублей за отказ удалить недостоверную информацию о российской специальной военной операции на Украине.