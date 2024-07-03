В России опровергли изъятие бизнеса водочного магната Шефлера

Тамбовский районный суд опроверг информацию о том, что иск Генеральной прокуратуры России к водочному магнату Юрию Шефлеру и его компаниям был удовлетворен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.



3 июля «Интерфакс» со ссылкой на иск Генпрокуратуры писал, что Тамбовский районный суд удовлетворил иск этого ведомства к Шефлеру и его компаниям. По информации агентства, их деятельность признали экстремистской, а активы бизнесмена изъяли в пользу России.

По версии Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы регионов России со стороны Вооруженных сил Украины, ведет активную информационную поддержку киевского режима, а его организации финансируют украинский фонд, который направляет средства на нужды ВСУ.

Арестованные яхты россиян начали сдавать в аренду

До этого сообщалось, что Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера. Это предприятие, расположенное в Тамбовской области, на 72,9% принадлежит люксембургской «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.