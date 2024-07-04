ЦБ оштрафовал Альфа-Банк и Т-Банк

Банк России 3 июля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка и Т-Банка (прежнее название — Тинькофф Банк). Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

В отношении обоих кредитных учреждений вынесены постановления по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

В отношении Альфа-Банка вынесены два постановления по указанной статье, Т-Банка — одно. По всем постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам.

Постановления пока не вступили в законную силу.