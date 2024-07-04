«Азбука вкуса» открыла первый даркстор

Сеть "Азбука вкуса" запустила первый даркстор, объект открылся на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе сети. Ретейлер находится в поиске второго помещения на севере столицы, планируя развивать это направление.

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Даркстор площадью 400 кв. м открылся в районе Филевский парк в Западном административном округе Москвы.

"Запуск собственного даркстора позволит ретейлеру повысить скорость доставки, а также снизить нагрузку на офлайн-магазины", - отметили в компании.



В ассортименте даркстора - более 5 тыс. товарных наименований. Компания планирует выполнять более 1 тыс. заказов ежедневно. Зона доставки объекта, как уточнили в ретейлере, пока охватывает существенную часть ЗАО столицы.

"В настоящий момент компания находится в поиске второго помещения на севере Москвы. По итогам пилота ретейлер планирует развивать данное направление и открывать дарксторы, чтобы полностью закрыть потребности покупателей и клиентов сети", - отметили в "Азбуке вкуса".



Вице-президент по e-com ретейлера Павел Шилин, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что запад Москвы - одна из зон концентрации целевой аудитории сети.

"Немного позже здесь запустится и дарк китчен, где мы планируем готовить наши блюда и доставлять их горячими", - добавил Шилин, комментируя запуск даркстора.



Технологическим партнером ретейлера выступил сервис "Яндекс Лавка". Как рассказали в "Азбуке вкуса", доля онлайн-продаж сети по итогам первого квартала 2024 года выросла до 13,1%. Оборот сервиса доставки за 2023 год увеличился на 34,2%.

О компании

"Азбука вкуса" - крупная российская торговая сеть, ее магазины располагаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под управлением ретейлера находятся супермаркеты "Азбука вкуса", минимаркеты "Азбука daily", семейные крупноформатные супермаркеты "Азбука маркет" и специализированные винные магазины "Энотека". Компания также развивает интернет-магазин и собственное производство продуктов.