«Дочка» HSBC после продажи сменила название в России

«Эйч-эс-би-си банк», ранее входивший в одноименную банковскую группу, переименован в «Хвоя банк», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

HSBC, один из крупнейших мировых кредиторов, несколько лет назад ушел с розничного рынка в России и последние годы по большей части обслуживал корпоративных клиентов. В апреле 2022 стало известно, что дочерний банк HSBC больше не будет обслуживать новых клиентов в стране, а также планирует сократить свое присутствие в России.

HSBС и Экспобанк еще в 2022 году заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку. Группа уже в 2022 году признала потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи. Правкомиссия получила заявку на продажу HSBC своего дочернего банка в России в первой половине 2023 года. Почти два года потребовалось, чтобы добиться разрешения президента на сделку, оно было получено в феврале 2024 года. За это время Экспобанк успел попасть под санкции США (в декабре 2023 года). В мае стороны закрыли сделку.

Как ранее писали Frank Media, сделка по продаже российского банка HSBC прошла с рекордным для российского рынка дисконтом. Компании, которые хотят уйти из России, должны заплатить в бюджет добровольный взнос в размере около 15% от полной рыночной стоимости своих активов. Также Минфин определил, что активы должны продаваться с дисконтом в 50% к рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

В 2022-2023 годах группа Экспобанка осуществила выход с европейского банковского рынка. Последним проданным активом в Европе стал сербский Expobank A.D. Belgrade. При этом с 2022 года банк и связанные с его владельцем структуры участвовали во многих сделках M&A в России, связанных с покупкой бизнеса иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России.