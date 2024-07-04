ВТБ хочет выкупить долю "Почты России" в "Почта банке", вопрос бренда будет решен в 2026 году, сообщил ТАСС первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы хотим выкупить долю "Почты России", переписать соглашение о сотрудничестве с "Почта банком" с ВТБ и присоединить "Почта банк". <…> У нас очень много креативных людей. Не знаю, что будет с брендом, но это будет 2026 год", - сказал он.