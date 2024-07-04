Wildberries запустит платную подписку

Wildberries («Вайлдберриз») запускает платную подписку для покупателей «WB клуб» в августе 2024 года. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на сообщение компании. Таким образом маркетплейс рассчитывает повысить лояльность и вовлечённость аудитории.

Стоимость подписки «WB клуб» составит 199 ₽ в месяц. Что в неё входит:

дополнительные скидки до 20% на товары маркетплейса;

возможность поменять пункт выдачи для получения товара в пределах одного региона в первые 30 минут после заказа, если он ещё не собран;

приоритет при обращении в службу поддержки — сообщения от владельцев подписки «WB Клуб» будут обрабатываться в первую очередь;

доступ к акциям партнёров Wildberries.

У Ozon есть своя подписка Ozon Premium, она действует с 2019 года. Подписка стоит 199 ₽ в месяц или 2400 ₽ в год. Она даёт пользователям бесплатную доставку курьером при заказе от 499 ₽, специальные цены, кешбэк на заказы в ресторанах по «Ozon карте» и доступ к онлайн-кинотеатру Kion.

Пользователи «Яндекс.Маркета», у которых есть подписка «Яндекс.Плюс», могут получать бесплатную доставку или кешбэк баллами. Баллы можно использовать при оплате покупок в других сервисах «Яндекса». Пользователям «Мегамаркета» предоставляется повышенный кешбэк при использовании подписки «Сберпрайм».