«Макфа» перешла под контроль «Россельхозбанка»

Крупнейшая в России компания по производству макаронных изделий «Макфа» переведена под управление структуре «Россельхозбанка» — «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на данные СПАРК.

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«Макфа» была изъята по иску Генпрокуратуры у основателя компании, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Предыдущим руководителем компании была Юлия Иванова. Также под контроль «РСХБ-Финанс» был переведен крупный хлебокомбинат СМАК (общая выручка за 2023 год — 6,7 млрд рублей), челябинский производитель хлебобулочных изделий «Первый хлебокомбинат» и ряд других компаний.

Всех их объединяет то, что раньше компании принадлежали семье экс-губернатора Юревича и его партнеру по бизнесу экс-депутату Вадиму Белоусову

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов обсудили возможные риски в ситуации с изъятием активов частных компаний в пользу государства по решению суда.

Ранее депутат ГД потребовал национализировать одного из операторов связи.