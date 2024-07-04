Компания «Макфа» перешла под контроль Россельхозбанка

Управляющая компания производителя макарон «Макфа», «М-Групп», перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Об изменениях в данных ЕГРЮЛ, согласно которым, управлять фирмой будет дочернее предприятие Россельхозбанка. Lenta.ru

Согласно документу, соответствующие изменения внесены 2 июля. RT на русском

Ранее «РСХБ-Финанс» получила под контроль компанию «Кубань-Вино», а также «Агрофирму Ариант», «Агрофирму Южная» и «Центр пищевой индустрии-Ариант» — активы одноименного холдинга Александра Аристова. Как и основанный челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа», по инициативе генпрокуратуры «Ариант» отошел государству и был передан в ведение Росимущества. Ura.Ru