Запад усилил давление на Raiffeisen Bank из-за работы в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ), правительство Австрии и США усиливают давление на австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из-за бизнеса в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В мае Министерство финансов США в письменной форме пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Спустя два месяца, в июле, Запад активизировал усилия, направленные сокращения присутствия банка в РФ.

При этом власти США осознают, что полное прекращение операций в России может иметь серьезные последствия как для банка, так и для всей финансовой системы, поэтому предпочитают действовать осторожно. В Raiffeisen, в свою очередь, опасаются, что потенциальные американские санкции могут отпугнуть крупный бизнес, использующий RBI для международных платежей.

Ранее глава RBI Йохан Штробль заявил, что Raiffeisen начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Он уточнил, что в банковской группе аккуратно подходят к сворачиванию своего бизнеса на территории России. Подобная тактика необходима для сохранения ценности главного актива RBI в стране — Райффайзенбанка.