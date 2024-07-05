Sony активизировала борьбу против пиратов

Sony Music подала иск против Hikari-no-Akari (HnA), известного пиратского сайта, специализирующегося на японской музыке, сообщает TorrentFreak. HnA работает уже более десяти лет и привлекает более миллиона пользователей в месяц.

Недавно HnA поделилась такими треками, как "Sayonara, Mata Itsuka!" Кенши Йонезу и "PEACEKEEPER" STEREO DIVE FOUNDATION, на которые у Sony Music Japan есть права. Компания направила в федеральный суд Калифорнии два запроса о выдаче DMCA-повесток, адресованных сайтам hikarinoakari.com и hnadownloads.co. Повестки направлены на выяснение личностей, IP-адресов и платежной информации тех, кто стоит за этими сайтами.

Действия Sony последовали за попытками напрямую связаться с HnA для подачи запросов на удаление контента. Хотя некоторые нарушающие авторские права URL-адреса были удалены, многие остаются активными, включая контент на закрытых форумах HnA и Discord.

HnA пока продолжает работать.