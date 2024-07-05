Сбер планирует стать одной из первых человекоцентричных компаний

Сбер стремится стать одной из первых человекоцентричных компаний, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

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«Мы верим, что на горизонте 10–15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка», — сказал он.



По словам Ведяхина, модель, когда клиент рассматривается только как источник дохода, уйдет в прошлое.

«Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным», — добавил он.



Ведяхин отметил, что в здравоохранении Сбер стремится сфокусироваться на сохранении здоровья человека, в финансах – сформировать с клиентом долгосрочные финансовые цели.

Ведяхин добавил, что производительность сотрудников Сбера ежегодно растет.

По его словам, эффективность защиты клиентов Сбера от фрода составляет 99,6%.

Что касается развития технологий искусственного интеллекта, Ведяхин отметил, что изменения будут происходить в product-driven подходе (ИИ постепенно улучшает текущие продукты) и tech-driven подходе (создание новых продуктов и рынков).