Volkswagen ID.Buzz: электромобиль с ретро-стилем и новейшими технологиями

<p><strong>Volkswagen </strong>продолжает развивать свою линейку электромобилей с новым <strong>ID.Buzz, </strong>который объединяет ретро-стиль с современными технологиями. Этот электрический микроавтобус, представленный в обновленной версии на 2025 год, сохраняет исторический дизайн модели 1980-х годов, при этом значительно улучшая оборудование и интерьер, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67303-volkswagen-nauchilsja-sochetat-retro-stil-s-chatgpt-hippi-byli-by-rady" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p><p>Один из заметных апгрейдов — это добавление дополнительного места в салоне, что позволяет вместить до <strong>шести пассажиров </strong>с тремя рядами независимых сидений. Внутреннее пространство обновлено с учётом новых технологий, включая<strong> 12,9-дюймовый тачскрин </strong>на центральной консоли с возможностью управления температурой и громкостью через сенсорный экран.</p><p>ID.Buzz также вводит новые функции<strong> искусственного интеллекта</strong>, включая систему голосового управления <strong>IDA </strong>и возможности <strong>ChatGPT</strong> для улучшенного взаимодействия с автомобилем. Функция "Wellness" предлагает пользователю программы для создания<strong> расслабляющей атмосферы</strong>, настраивая освещение, температуру и звук в салоне.</p><p>Технические характеристики ID.Buzz включают электродвигатель мощностью 210 кВт и батарею на 79 или 86 кВт/ч, обеспечивающие запас хода до <strong>487 километров</strong> в удлинённой версии. Зарядка быстрого доступа поддерживает мощность до 200 кВт, что позволяет быстро восполнить заряд аккумулятора. Volkswagen также предлагает расширенную комплектацию ID.Buzz Pro с улучшенными системами <strong>комфорта и безопасности, </strong>делая модель ещё более привлекательной для потребителей, ориентированных на современные технологии и комфорт в путешествиях.</p>