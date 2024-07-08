ЦБ запускает единую базу данных с рейтингами компаний

Центральный банк России запускает единую базу данных с рейтингами компаний. Об этом сообщает газета "Известия". Отмечается, что российским инвесторам теперь станет проще принимать решение о покупке активов. Сейчас инвесторы самостоятельно ищут эту информацию.

После введения базы процесс должен ускориться. Это особенно актуально в ситуации, когда компании вправе скрывать часть своей отчетности для защиты от санкций. Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств. 4 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика существенно отклонилась от базового сценария, поэтому Центробанк в июле обсудит повышение ставки.

Сообщалось, что Центробанк в рамках июльского заседания пересмотрит прогноз по инфляции в России на 2024 год в сторону повышения.