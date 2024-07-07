В «Росатоме» рассказали, как США пытаются сорвать строительство АЭС в Турции

США пытаются помешать России, строящей АЭС «Аккую» в Турции. Вашингтон арестовывает деньги, оказывает давление на банки и вредит «по мелочи», но проект будет осуществлен. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Лихачев рассказал, что система взаиморасчетов с турками находится под ударом из-за действий США.

«Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками», — сказал Лихачев.



По его словам, строятся и другие санкционные козни, «по мелочи много чего прилетает». Однако строительство остановить невозможно и пока «собаки лают — караван идет».

АЭС «Аккую» — первая турецкая атомная электростанция, строительство которой началось в апреле 2018 года. Она расположена в городе Гюльнар на средиземноморском побережье. Строительством занимаются российские предприятия, создано АО «Аккую Нуклеар» с почти стопроцентной долей «Росатома».