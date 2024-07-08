Российская «дочка» American Express подала заявление о самоликвидации

Америкэн Экспресс банк (принадлежит платежной системе American Express Company) 4 июля первым с момента введения специальной процедуры продажи для банков с участием нерезидентов подал заявление о самоликвидации, свидетельствуют данные системы СПАРК-Интерфакса. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Так, кредитная организация стала первой из 45 банков, выделенных как с иностранным участием, кто принял решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса. В конце мая президент РФ Владимир Путин одобрил процедуру.

С начала 2022 года несколько банков с иностранным владельцем сменили своих собственников. Некоторые из них, такие, как РН-банк (теперь Авто Финанс банк), «Джей энд Ти банк», Икано-банк, Мерседес-Бенц банк Рус (теперь МБ Рус банк) и Эйч-Эс-Би-Си банк (теперь Хвоя-банк), уже были проданы. Один из банков, «Интеза», также получил разрешение на продажу, но официального подтверждения о завершении сделки пока не поступало.

Последним иностранным банком, который добровольно отказался от лицензии, был Нордеа-банк, принадлежащий скандинавской группе Nordea. В апреле 2021 года лицензия данного банка была аннулирована. В рамках процесса распределения имущества владельцы банка получили 16,7 млрд рублей, а также долю в компании «Весткон Финанс» (ранее «Нордеа Лизинг») в 99,99%, что оценивается в 1,1 млрд рублей по рыночной стоимости, согласно отчетности компании «Весткон», которая была владельцем Нордеа-банка.

После получения разрешения от ЦБ банк должен подать заявление на ликвидацию в Федеральную налоговую службу. Это может быть сделано только после завершения всех расчетов с кредиторами. Для обеспечения этого требования проводятся специальные проверки финансового состояния банка, которые осуществляются как самим банком, так и регуляторами, отмечает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, акционеры в США с большей степенью вероятности смогут получить $15–20 млн капитала банка. Однако юристы считают, что перевод этих средств осложнят санкции и валютный контроль.