Раскрыт размер доходов богатейших российских миллиардеров

По итогам 2023 года и первого квартала 2024-го по меньшей мере 12 богатейших российских миллиардеров получили 11,3 миллиарда долларов (1 триллион рублей) доходов в виде дивидендов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно оценке агентства, наибольшие доходы в виде дивидендов за вышеуказанный период времени получил экс-глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который заработал в общей сложности 186 миллиардов рублей. В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард).

В топ-12 рейтинга оказались акционер «Сибура» и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (107 миллиардов), основатель USM Алишер Усманов (87 миллиардов), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко (79 миллиардов дивидендов от НОВАТЭКа и «Сибура»), бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (77 миллиардов).

В список также вошли семья совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева (54 миллиарда), семья депутата Госдумы Андрея Скоча (53 миллиарда), глава «Норникеля» Владимир Потанин (52 миллиарда), председатель Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников (25 миллиардов) и жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Татьяна Литвиненко (23 миллиарда).