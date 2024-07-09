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Российская «дочка» Goldman Sachs сдала дилерскую лицензию

Банк России аннулировал лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности российского «Голдман Сакс банка» (дочерняя структура международной Goldman Sachs Group), указано в сообщении регулятора. Лицензия была аннулирована по заявлению самого банка. Ее банк получил в 2010 году.

Российская «дочка» Goldman Sachs сдала дилерскую лицензию
© globallookpress.com

В ноябре 2023 года кредитная организация сдала лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. После сдачи двух лицензий у «Голдман Сакс банк» останется в России одна лицензия – банковская.

Goldman Sachs, работающий в России с 2009 года, стал первым крупным банком Уолл-стрит, который озвучил свои планы по прекращению операционной деятельности в стране. В начале марта прошлого года он стал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай и начал сворачивать свой бизнес в России, писал Bloomberg.

Согласно отчетности «Голдман Сакс банк» по РСБУ на конец первого квартала 2024 года, у кредитной организации было 5,2 млрд рублей активов. Прибыль банка за квартал составила 1,1 млрд рублей.

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