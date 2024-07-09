Эр-Рияд обратился к ЕС с «завуалированной угрозой» из-за замороженных активов РФ

Минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счёт Москвы. Об этом сообщил неатрибутированный источник агентства, указав, что подобные заявления следует считать «завуалированной угрозой».

По его словам, мнение Эр-Рияда повлияло на позицию стран «Большой семёрки» по использованию средств Банка России. G7 решила оставить активы в покое, но использовать получаемую от них прибыль.

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В публикации Bloomberg сказано, что запасы евро и французских облигаций королевства не так велики, чтобы существенно повлиять на ситуацию. Европейские чиновники опасаются продажи бондов, поскольку другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии, отмечается в статье.