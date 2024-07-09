Эксперт оценил перспективы иска Болгарии к «Газпрому» на €400 млн

У компании «Булгаргаз» практически нет шансов выиграть €400 млн в суде у «Газпрома», предположил аналитик Юрий Юшков. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Ранее западные СМИ сообщили, что «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» о возмещении убытков в связи с прекращением поставок газа в 2022 году,

«Перспективы отсудить деньги у «Газпрома» не радужные, аналогичные дела финны проиграли», — пояснил эксперт.



Юшков отметил, что российская компания готова была выполнять свои обязательства, не отказывалась от поставок. Вместе с тем, «Газпром» строго соблюдал законодательство РФ, которое разрешать принимать оплату только в рублях.

По его словам, греки, румыны, венгры, австрийцы перешли на рублевую систему оплаты и продолжили получать газ, а «болгары просто перестали платить».

В настоящее время, констатировал эксперт, София продолжает покупать российский энергоресурс, но через цепочку посредников, что значительно увеличивает его стоимость.