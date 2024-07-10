Банк «Траст» потребовал банкротства экс-главы «Открытия» Аганбегяна

Банк непрофильных активов «Траст» потребовал от суда признания банкротства бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна. Об этом пишет »РБК».

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Вопрос о банкротстве Аганбегяна будет рассмотрен на заседании 18 июля. Сейчас он работает в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой». «Траст» является правопреемником «ФК Открытие» по иску Центробанка к бывшим собственникам и топ-менеджерам «Открытия» на сумму в 289,5 млрд рублей. Поводом для требований о банкротстве Аганбегяна в «Трасте» называют уклонение им от обязательств, взятых в рамках мирового соглашения 2022 года. Условия этого соглашения не разглашались.

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В 2023 году стало известно, что Аганбегян пытался скрыть апартаменты в Нью-Йорке, а также счета в США, Латвии и Армении.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

Ранее ВТБ запустил активную интеграцию розничных клиентов банка «Открытие».