ЦБ хочет исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

К осени ожидается обновление перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО) России. Из него могут исключить несколько банков, в том числе Райффайзенбанк и Росбанк.

Источник, близкий к Центробанку, сообщил, что Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и это может повлиять на его статус с точки зрения системной значимости. Согласны с этим и источники в крупном банке, которые также допускают исключение Росбанка из перечня СЗКО в связи с его интеграцией с Т-банком.

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Другой источник, близкий к регулятору, склоняется к тому, что Райффайзенбанк покинет список СЗКО, однако точной информации у него нет. Собеседник в одном из банков считает, что из списка могут исключить как Райффайзенбанк, так и Росбанк, или даже оба. Он подчеркивает, что в обеих организациях произошли серьезные изменения: Росбанк интегрируется с Т-банком, а Райффайзенбанк с 2022 года находится под давлением европейских регуляторов, которые требуют от него свернуть работу в России, сообщают «Ведомости».

Как ранее писал 360.ru, США поставили ультиматум Райффайзенбанку. В Вашингтоне требуют, чтобы он прекратил работу в РФ, в противном случае для него закроют доступ для операций с долларом.