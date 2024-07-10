Технологический гигант Microsoft заключил рекордную сделку по улавливанию углерода с дочерней компанией Occidental Petroleum, 1PointFive. Это связано с растущей озабоченностью по поводу углеродного следа искусственного интеллекта.

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В рамках соглашения Microsoft покупает 500 000 тонн кредитов на удаление углекислого газа (CDR) за шесть лет. По словам компаний, это самая крупная на сегодняшний день единовременная покупка кредитов CDR, полученных с помощью технологии прямого захвата воздуха (DAC).

Технология прямого захвата воздуха (DAC) набирает популярность среди технологических компаний, стремящихся достичь целей по достижению нулевых выбросов. Эта технология является одним из подходов к борьбе с изменением климата, хотя ее критиками высказываются опасения, что она может использоваться как недоказанная замена более сложным политическим мерам.

Кредиты CDR для Microsoft будут получены с установки Stratos, первого промышленного объекта DAC компании 1PointFive, который сейчас строится в Техасе. Соглашения позволяют Microsoft компенсировать свои выбросы, заплатив 1PointFive за удаление углерода из атмосферы и его подземное хранение.