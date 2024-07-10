Работники Samsung объявили бессрочную забастовку

Профсоюз работников южнокорейской компании Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, сообщает Financial Times.

На работу не вышли около 6,5 тысяч сотрудников. Они требуют от руководства фирмы уважения труда, а также увеличения сроков отпусков и изменения системы премирования.

«Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу», - заявили участники профсоюза.



Эта забастовка стала второй в истории компании, первая состоялась – 7 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».