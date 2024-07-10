Назначен новый гендиректор СДЭК

Новым гендиректором СДЭК с 10 июля назначен Вячеслав Пиксаев, один из основателей логистической компании, говорится в сообщении СДЭК.

По словам нового руководителя компании, главной приоритетной целью на ближайшее время является выход на IPO.

"10 июля 2024 года должность займет Вячеслав Викторович Пиксаев. На новой должности Вячеслав Викторович будет продолжать развивать компанию, уделяя особое внимание поиску новых решений для динамичного развития бизнеса СДЭК и вывода компании на очередной этап развития", - сообщает компания.



Ранее должность гендиректора СДЭК занимал Леонид Гольдорт - другой сооснователь логистической компании. В начале июля стало известно, что Гольдорт продал свою долю в компании, ее приобрел фонд под управлением УК "Современные фонды недвижимости". Гольдорту принадлежало 55,44% в ООО "СДЭК-глобал" (основное юридическое лицо логистического оператора).

"Главная приоритетная цель на ближайшее время - выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого", - сказал Пиксаев, слова которого приводятся в сообщении.



Он отметил, что в ближайшие три месяца компании "предстоит усердно работать", чтобы восстановить темпы и достичь запланированных финансовых показателей.

Пиксаев стоял у истоков создания СДЭК в 2000 году вместе с Гольдортом. Компания указывает, что на протяжении этого времени он состоял в совете директоров и осуществлял операционную деятельность. Пиксаев также является совладельцем компании, его доля в ООО "СДЭК-глобал" - 37,06%.