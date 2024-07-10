Сбер заявил о снижении доли валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка

С 2022 года доля валют недружественных для России стран в корпоративном портфеле Сбера существенно снизилась. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

«С 2022 года Сбер целенаправленно уходил от недружественных валют в юани и рубли. За 2,5 года доля валют недружественных стран в корпоративном портфеле банка существенно снизилась», — сказал Попов.



Он добавил, что в июне 2024 года портфель активов крупнейших клиентов Сбера в дружественных валютах впервые превысил долг в недружественных.

«Мы продолжаем наблюдать, как рынок активно уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании», — заключил зампред правления Сбербанка.



В июне Попов рассказал, что доля валют недружественных стран в корпоративном кредитном портфеле Сбера с начала года снизилась на 2 процентных пункта, до 10 процентов, а по итогам 2024 года может составить около семи процентов. По его словам, новых кредитов в валютах недружественных стран не выдавали уже с 2022 года.