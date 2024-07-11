Суд вернул «Газпрому» почти 30 тысяч его бесхозных акций

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил три иска «Газпрома» о зачислении его собственных акций на казначейский счет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. Формальным ответчиком по делу выступил реестродержатель «ДРАГА». Согласно последним публичным данным, регистратор принадлежал «Газпрому» через «Газпром Капитал».

Пока размещен полный текст только одного решения. Согласно ему, суд постановил вернуть эмитенту 28,1 тысячу его акций (0,0001% уставного капитала), которые числились на счете инвестиционной компании «БизнесИнвест». Суд указал, что длительное выбытие акций из оборота нарушает законные интересы эмитента, так как «акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности».

Компания была ликвидирована в 2012 году Налоговой службой как недействующее юридическое лицо. В 2017 году истек пятилетний срок, в течение которого заинтересованные лица могли попросить суд назначить процедуру распределения обнаруженного имущества, в том числе акций «Газпрома».

«До настоящего времени никто из учредителей (участников) акционерного общества, а также кредиторы и другие заинтересованные лица к ПАО «Газпром» либо к держателю реестра акционеров за оформлением своих прав не обращались», — приводит агентство выдержку из решения.



Также в документе отмечается, что лицевой счет «БизнесИнвеста» в реестре акционеров эмитента был открыт в 1997 году, а последняя операция по нему прошла в 1998 году.

Уставный капитал ПАО «Газпром» состоит из 23,67 млрд обыкновенных акций.