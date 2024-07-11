Стала известна новая цена покупки одного российского банка

Совкомбанк сообщил, что принял решение снизить оценку стоимости приобретения Хоум Банка на 13%. Помимо этого, финансовая организация понизила оценку своей акции на 10%, теперь она стоит 15,69 рублей за штуку.

Основные изменения в условиях сделки лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка: оценка Хоум Банка была снижена на 13%, оценка одной акции Совкомбанка снизилась на 10%, до 15,69 рублей. Таким образом, пересмотр цен более выгоден акционерам Совкомбанка, — сказано в заявлении.



В кредитной организации отметили, что структура сделки была изменена с целью оптимизировать и ускорить процесс интеграции Хоум Банка в Совкомбанк. Предложенная до этого структура не будет одобрена на собрании акционеров банка, которое состоится 1 августа, поэтому для одобрения новой будет назначено другое собрание держателей акций.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме группа «Самолет» и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Банк и компания планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и член Совета директоров, управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков.